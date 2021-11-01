在傳統的婚嫁習俗中，女兒出嫁時娘家都會準備金錢、家具等物品，作為嫁妝帶到丈夫家，到了現代還有不少家庭會遵循這項傳統，古代對此更是重視，不過根據各地、各民族以及各個時代的風俗習慣不同，所準備的嫁妝也會不太一樣，其中就包含了5樣冷門物品。

第一樣就是「棺材」，清朝末期在浙江廣州一帶的嫁妝中，棺材竟是必備物品，而且裡面還放有喪服等物，喪葬儀式的用品一應俱全，這個棺材主要是等到公婆去世後使用，喪服則是到時女子自己要穿的，由於當時的人很重視「身後事」，再加上買一口好的棺材並不便宜，所以就算是這麼不吉利的陪嫁品，公婆收到後也會非常開心，覺得媳婦很有孝心。

第二樣是「開襠褲」，以開襠褲作為嫁妝約是從漢朝開始流行，因為當時的新婚男女在婚前基本上沒見過面，然而初次相見就是婚禮當天，結束後還得「進洞房」，這種情況下如果女方穿了開襠褲，就可以避免一些尷尬場面。

第三樣是「銀托子」，如果女兒嫁給了身體不好的新郎，娘家就會擔心她在婚後得「守活寡」，於是將銀托子作為嫁妝送給新郎，只要使用後就可以順利完成洞房。

第四樣是「白綾」，白綾其實就是一塊白布，由於古代人非常重視女子的貞節，所以結婚後第一次洞房，就會將這塊白綾先鋪在床上，待一夜過去後，上面就會沾有點點血跡，以示女子的「清白」。

最後一樣則是「春宮圖」，從漢朝開始春宮圖就被列入嫁妝的必備物品，因為古代風氣太過保守，有很多女子對房事並不了解，因此娘家就會準備春宮圖給女兒「學習」，幫助新婚之夜可以更加順利。