皮膚上若突然長出一顆痣，多數人通常都不會太在意，但痣卻可能成為致命殺手。英國一名男子在新冠肺炎疫情期間，透過視訊與家人聯繫感情，豈料一天被母親發現，他的臉上竟多了一顆痣，就醫後才知自己罹癌。

根據《太陽報》報導，34歲的基倫（Kieran Drinkwater）與妻小住在北愛爾蘭，去年11月封城期間，每周透過視訊與遠在英國的家人聯繫，直到一天基倫母親發現他臉上的異狀，看到他的太陽穴附近長了一顆小痣，讓母親感到非常困惑，基倫也才注意到痣的存在。

基倫表示，「我當時沒想太多，就回這一顆痣已存在很多年，但是我的母親不斷強調，她以前從來沒有看過，因此也讓我特別留意」，直到今年2月，基倫發現痣似乎開始變大，顏色甚至更深，邊緣還呈現鋸齒狀，他也拿出舊照片做比對，才發現不對勁。

但當時受到疫情影響，導致基倫無法馬上到醫院做檢查，僅能先提供照片給醫師觀察，基倫才知道他太陽穴上的痣並非普通的痣，而是黑痣病變而罹患「皮膚癌」，4周後進行手術，順利將黑痣週圍的皮膚切除，為了避免癌細胞殘留於體內，基倫還經過長時間療養，至今年9月才完全康復。

基倫提到，很感謝母親及時發現，讓他能夠不用接受化療就痊癒，也希望透過自己的故事，提醒民眾須時常注意自己身上痣的變化，假若有發現異狀，可以先透過網站查詢醫療資訊，並盡速到醫院做檢查，因為病情愈早發現愈好。