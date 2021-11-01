美國田納西州一名人妻吉兒（Jill Santom）透露，原以為浴室窗戶使用磨砂玻璃，除了採光好也能兼具隱私，沒想到近日才偶然發現，自家人洗澡的赤裸身影竟能在大街上看得一清二楚，讓她十分崩潰。

綜合外媒報導，吉兒上月在抖音上傳一段影片，內容提到幾週前的某天晚上，她走出家門收信，當下發現自家浴室裡透著亮光，為了測試隱私性，她隨即叫老公上樓假裝洗澡，沒想到人在屋外的她，看見磨砂玻璃映著老公的身體輪廓，而且所有細節和動作都看得一清二楚。隔天早上她又請女兒進入浴室實驗，赫然發現女兒的身影並沒有因為外頭的陽光，而變得模糊，甚至連上衣和褲子也清楚「入鏡」，讓她相當錯愕。

人妻找來丈夫和女兒假裝在浴室洗澡，沒想到無論是黑夜或是白天，窗戶上的剪影都十分清楚。（圖片翻攝自抖音／@jillsantom）

由於吉兒家的浴室窗戶望出去，整條街道一覽無遺，代表附近鄰居也能清楚看見她家浴室內部的狀況，讓她無奈表示，「雖然鄰居們大多也有類似的窗戶，但基於角度的關係，我們家的房子在街道上更加顯眼」。

@mama_jill34 Part2: I didn’t think it was that bad when I originally posted. 😳 ♬ Oh No - Kreepa

影片曝光後，迅速累積逾千萬瀏覽量，不少網友對於吉兒一家的尷尬處境感到十分同情，紛紛留言直呼「如果是我的話，就會趕快搬家了」、「以後見到鄰居要用什麼表情跟他們聊天」、「妳乾脆直接在妳家草皮上洗澡算了」。

雖然吉兒一度覺得難為情，但很快就調整好心態，並且決定用物品遮掩窗邊，避免尷尬的情況再度上演。除此之外，她也趁著萬聖節在窗邊惡搞一番，以剪影方式拍攝兼具恐怖又搞笑的殺人魔影片，博君一笑。