美國南卡羅萊納州一名男子日前在院子裡，發現一隻流浪狗，牠全身的毛非常又多又髒，而且嚴重打結，甚至找不到牠的眼睛與嘴巴，之後交由動物救援組織照顧，經美容師細心整理後，流浪狗脫去重達15磅（約6.8公斤）的亂毛，露出超萌真面目。

根據《The Dodo》報導，南卡羅萊納州柯林頓一名男子伯恩斯（Burns），日前在院子聽到微弱呼吸聲，隨後在草叢裡發現一隻流浪狗，伯恩斯提到，「如果我沒有聽到牠的喘氣聲，根本無法分辨牠的頭在哪一端，因為牠的毛實在是太多了，根本找不到牠的眼睛和鼻子，難以想像牠以前過得是怎樣的日子」。

伯恩斯隨後向動物救援組織「Heart of LCAC」求助，流浪狗被送往動物醫院做檢查，由於牠身上亂毛太多，根本無法看清牠的真面目，因此美容師與醫護人員先替牠打鎮定劑，並花了4個小時，成功將流浪狗身上的毛去除，才發現牠的毛竟重達15磅（約6.8公斤），甚至多到裝滿2個大垃圾袋，露出真面目後，眾人才知道牠是一隻美國可卡犬，年約9歲。

美容師推測，這隻美國可卡犬應該被遺棄至少1年，在無人照顧下，導致毛髮嚴重打結，目前牠被取名為「Pat」，並待在寄養家庭等待領養，不過牠的年紀已不小，因此動物組織人員希望能盡快幫牠找到新主人，而「Pat」脫離沉重的狗毛後，宛如重獲新生，開始四處亂跑，和其他毛孩一樣喜歡玩玩具。