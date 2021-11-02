英國一名女子在懷孕12周時不幸流產，然而手術後返家卻一直感到不舒服，腹部異常疼痛，但她到醫院檢查好多次都沒有找出病因，最終在流產7個月後，院方發現她的體內竟還殘留著嬰兒的遺骸，甚至還因此併發急性闌尾炎，讓女子的身心靈都飽受折磨，情緒十分崩潰。

綜合外媒報導，38歲婦女艾莉卡（Ericka Hall）在懷孕12周時不幸流產，她前往醫院檢查返家後，下體仍不斷流血，還痛到昏倒，於是又回到醫院進行手術，將子宮內的積血和組織清理乾淨，但過了幾個月後，艾莉卡的腹部仍會劇烈疼痛，為此她多次進出醫院檢查，卻始終沒有找出病因，而艾莉卡的狀況也越來越嚴重，一度痛到只能躺在床上，甚至無法入睡。

最後醫生替艾莉卡做超音波檢查，才驚覺她的卵巢上有一個囊腫，「醫生說我從3月流產以後，嬰兒的遺骸並沒有被完整取出」，得知此事的艾莉卡感到震驚又憤怒，痛批醫院應該在她流產後，幫忙做完整的檢查，「他們不該每次都只是叫我回家，然後讓我在流產7個月後，肚子裡還殘留著嬰兒的遺骸，這實在太可怕了！」。

而且這還導致艾莉卡併發急性闌尾炎，需要進行闌尾切除手術。針對這次的醫療疏失，院方也向艾莉卡表達歉意，並表示會對此事進行詳細的調查，之後也會持續替艾莉卡提供諮詢服務。