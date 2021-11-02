馬來西亞一隻貓咪走失一個多月，女飼主著急地四處尋找，卻始終沒有看到牠的身影，一名狗飼主在快餐店發現尋貓啟事後，拿給愛犬看，未料狗狗一看完照片，就突然衝進草叢中，找到了失蹤已久的貓咪，神奇的舉動讓女飼主感到十分驚喜。

根據《World of Buzz》報導，馬來西亞女網友札希拉（Zaheera Hamidi）近日在臉書的貓咪走失社團「Kuching Hilang／Jumpa Malaysia」中發文，表示自己搬家一個月後，就將愛貓洛基（Loki）帶到新家一起住，豈料牠才到達約20分鐘，就突然從留有小縫的大門暴衝出去，起初札希拉以為洛基只是出去晃一圈，很快就會回家，沒想到一直等了一個月牠都還沒有出現。

愛貓不見讓札希拉相當著急，和丈夫每天都會在住家附近尋找，卻始終沒有看見洛基的身影，他們還製作了「尋貓啟事」四處張貼，希望能盡快把洛基帶回家，不過都沒有任何關於牠的消息。

直到最近，札希拉接到一名陌生男子打來的電話，稱他在附近的快餐店看到尋貓啟事後，就拿給愛犬芒果（Mango）看，牠一見到照片，就突然回頭衝進一旁的草叢中，男子覺得愛犬行為很詭異，急忙跟上前查看，沒想到竟發現失蹤一個月的洛基。

而且更神奇的是，一直到札希拉的丈夫到達現場以前，芒果都守候在洛基的身旁，讓札希拉十分驚訝，「我從沒想過一隻狗會照顧我的貓，還可以只看一眼照片就認出牠，簡直就是奇蹟」，儘管芒果的飼主幫忙找回了洛基，但他並沒有收下札希拉的賞金，因為他同樣身為「鏟屎官」，所以能夠理解寵物走失的心情，只要看到洛基平安回家，他就已經心滿意足了。