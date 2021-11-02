台灣民眾喜歡吃吃到飽，因為能夠一次吃到各種美食，但有些飯店的吃到飽價格不便宜，因此不少人用餐前會先餓肚子，好讓自己食慾大增吃回本。日本節目先前曾介紹，吃吃到飽時若想吃回本，可以在用餐前吃一項食物，能讓食慾大開。

日本節目《林先生が驚く初耳学！》為了找出哪種食物能增加食慾，因此進行實驗測試，發現普通食量的女性吃吃到飽時，平均能吃下7.3盤的食物，但用餐前吃下「炸豬排」後，平均竟能吃下10.6盤，比未吃豬排時增加了1.5倍。

日本內科醫生市原廣太郎對此解釋，炸豬排的外皮是增加食慾的關鍵，當炸豬排外皮的油在體內被分解後，會變成游離脂肪酸，游離脂肪酸在血液中流動，並刺激到人體腦內的攝食中樞，給人比平常還餓的錯覺，此外，吃炸雞與炸天婦羅等炸物也有相同的效果。

市原廣太郎醫師也提醒，炸豬排必須在用餐前3小時吃，而且份量約2片左右，另外，吃豬排時搭配白飯或蔬菜，反而會增加飽足感，因此若是想要減肥的人，可別只吃肉，而不吃澱粉類的米飯，因為這樣會有反效果，使飢餓感增加，容易食慾大開。