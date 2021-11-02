大陸考古學家1980年在江蘇泰興市，挖出500年前的明朝古墓，但詭異的是，打開棺木後發現，墓主夫妻屍身不僅未腐壞，而且皮膚還略有彈性，讓考古學家都非常吃驚，深入研究後，才發現棺木裡的驚人秘密。

根據《梨視頻》報導，考古學家1980年在江蘇泰興市挖出一座墳墓，是擁有500多年歷史的明代古墓，墓裡埋了一對男女，推測應該是夫妻，但神奇的是，它們的屍身並未腐壞，且皮膚還有彈性，就連指甲也相當完整，之後又在附近發現3具屍體，同樣也是屍身保存完好，讓考古學家相當費解。

考古學家進一步研究，發現這5具屍體的棺木都有相同特點，就是非常堅硬，甚至需要出動切割機，才能將最外層的棺槨打開，經儀器檢測，發現最外層堅硬的棺木內，含有糯米、蛋清、石灰和沙子等成分，考古學家翻閱史料發現，明朝時流行一種「澆漿墓葬」，當時的人會將死者放入棺材，並在棺木外裹上幾層漿，使外部形成堅硬的殼。

而裹在棺木外的漿就是用糯米、蛋清、石灰和沙子製成，由此可知，考古學家發現的古墓，就是採用「澆漿墓葬」，由於此方法的密封性佳，因此能夠讓空氣難以進入棺木，達到屍體不會腐壞的條件，但在蓋棺前還是會有空氣跑進去，並且人體體內有微生物滋生，仍會造成屍體腐壞，又讓考古學家困惑不已。

考古學家隨後注意到，5具屍體身上都裹有棉布衣物，身下還放有厚棉被，同時還在棺木裡發現燈芯草、石灰及香料等，這些正是屍身未腐的關鍵之一，屍體被衣物緊密包裹，有助於隔絕空氣，且防止蚊蟲入侵，在棺材裡擺放如此多厚重衣物，也使裡面的空間變小，降低氧氣含量、防止微生物繁殖，而石灰及燈芯草則有吸水吸油的作用，宛如乾燥劑，也因棺木裡外保護良好，才使屍體能夠未腐壞。