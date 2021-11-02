現代人生活繁忙，常常沒有時間拓展交友圈，因此有不少人都會選擇使用交友軟體來認識新朋友。外國一名男子在交友軟體上認識一名網友，並相約一起吃晚餐，不過實際接觸後，2人卻不歡而散，沒想到男子竟因此收到對方媽媽的「逼婚簡訊」，恐怖行徑讓男子十分傻眼。

根據《LADbible》報導，美國男子「@trustmeimaexpert」近日在TikTok分享自己的恐怖經歷，他先前透過交友軟體「Tinder」認識一名男網友，2人還相約一起吃晚餐，然而實際接觸後，男子發現對方散發出許多「危險訊息」，導致最後2人不歡而散。

原本以為事情到這裡就告一段落，沒想到男子回家後卻收到男網友媽媽的簡訊，內容寫道：「當我兒子約會結束回到家，告訴我他沒有和心愛的男人訂婚時，我感到非常震驚，所以我聯絡你，要求你和我兒子建立關係，並開始籌畫婚禮，婚禮花費由雙方家庭各出一半」。

男子回問對方媽媽這是不是某種笑話，因為他對她的兒子不感興趣，然而對方媽媽卻氣憤地回他：「我兒子的愛可不是開玩笑的」，更表示會到男子工作的地方拜訪，並送上戒指，「我兒子房間已經貼有你的照片，想盡快和你結婚」。

對此男子非常傻眼，直接警告對方，如果敢來他絕對會報警，所幸那對母子並沒有出現，不過不久後，他又收到了對方媽媽的簡訊，稱他們很驚訝男子把這件事公諸於世，還要他買一輛新車向她的兒子賠罪。

男子受不了這種無止盡的騷擾，最終決定報警，沒想到這並不是對方媽媽第一次做這種事，過去她也曾傳騷擾簡訊給女兒的約會對象，但在警方進一步調查後，卻發現更加離奇的真相，原來一直以來都不是男網友媽媽傳簡訊給他，而是男網友本人，讓他備受衝擊。