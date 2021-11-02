北京故宮即紫禁城，是明清兩朝、共24位皇帝的皇宮，由於皇帝位高權重，不但享受高級的待遇，就連進出皇宮的時候也有獨屬於他們的大門，也就是午門的中門，不過除了皇帝以外，有一種人一生中可以從這裡進入一次，還有3種人能夠從這裡出去一次。

根據《梨視頻》報導，午門是紫禁城的正門，建於明朝永樂十八年（1420年），在平面上呈現倒「凹」字形，由外向內看，午門正中間共有3個門洞，但若是從內向外看，就會發現竟有5個門洞，這是因為左右兩側的門洞分別各有一個掖門，就像是暗門一樣，因此午門便有了「明三暗五」的說法。

而在明清時期百官上朝時，凌晨五更（凌晨3～5點）就要在午門前集合，等時辰一到、鐘聲響起時，宮門就會開啟，文武百官走東偏門、宗室王公走西偏門，至於左右掖門平時是不開的，只有在大朝之時，官員才會按照「文左武右」從掖門出入。

午門正中間的中門則是皇帝專用的出入口，因此這條路又被稱作「御路」，不過有另外4種人在一生中，也能享受這皇帝般的待遇、從中門進出，其中之一就是皇后，在皇帝大婚當天，皇后便可以乘著花轎從中門進入；剩下的3種人則為每次科舉考試通過殿試的前三名，也就是狀元、榜眼、探花，他們在接受皇帝接見後，即可從中門走出皇宮。