除了實體書以外，現在有不少網路平台都可以收看小說、漫畫。近日大陸一名網路小說家發布「停更公告」，稱有一名死忠讀者因為看不下去作者寫的劇情，所以化身駭客盜進他的帳號中，不但修改了大綱，還幫忙寫了2萬字新劇情，讓作者既愧疚又有些生氣，消息曝光後瞬間引發網友熱議。

大陸網路小說《是我瘋了》的作者在上月31日，於連載平台上發布「停更公告」，並表示自己遭到駭客入侵，不過這名駭客的身分不簡單，竟是小說的死忠讀者，他還留了一段話給作者，開頭就批評不知道作者最近在寫什麼，覺得有些對不起自己打賞訂閱所付出的錢，所以才決定要盜帳號，原本是想給作者一個驚喜，未料看到他15萬字的存稿和大綱，「這不是比你現在寫的玩意好多了？為什麼不照寫好的大綱和內容？」。

看不下去的駭客只好幫忙修改章節和不合理的劇情，還替作者重新梳理大綱，接下來更提醒作者，他的帳號和密碼都太好猜了，建議至少要換個複雜一點的，甚至還貼心地幫他安裝防火牆，「最後，別亂點手機上的連結，小心再被人盜，傻瓜！」。

對此作者心情十分複雜，原本設定的自動更新也全都被駭客暫停了，「可能是覺得不好吧」，雖然他有點生氣，但看到對方幫忙寫了1、2萬字的新內容，連之後的劇情順序都安排好了，還在一旁備註理由，堪稱手把手教學，讓他很感動又有些無力，「感覺好像對不起大家的期待」，作者表示會詳細看一遍駭客幫忙寫的劇情跟大綱，之後再決定該如何繼續寫下去，並再次向大家道歉，「大家抱歉，尤其是駭客，感覺如芒在背…」。