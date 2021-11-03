大陸一名男子雖然家境不錯，有好幾棟房子在收租金，但他還是拒絕遊手好閒的生活，決定靠自己的努力賺錢，到外面擔任外送員，工作一做就是6年，他也從原本的騎手變成外送站的站長，如今管理200多人，收入十分可觀。

大陸網紅「Neo鹿子」日前到廣西南寧旅遊，並向當地人打聽在地美食，途中遇到一名外送員非常熱情，大方表示願意載他去品嚐，還說：「我們工作很自由的，賺不賺錢無所謂，主要是開心啊」，接著下一秒他就開著奧迪汽車（Audi）出現在路邊，Neo鹿子見狀十分傻眼，一坐上車就忍不住詢問：「這車是你的嗎？」。

外送員指出，自己從事這份工作已經6年，一直從騎手做到外送站的站長，如今管理200多名外送員，薪水還算不錯，他也透露若是在南寧當外送員，平均一個月的薪水都可以拿到5、6000人民幣（約新台幣2.1萬到2.6萬），做得好的還可能進帳上萬人民幣（約新台幣4.3萬）。

但一路上這名外送員的手機都不斷發出入帳的通知，Neo鹿子便直言感覺對方並不缺錢，他這才坦言其實家裡有3棟房子在收租金，儘管如此他的母親從小就教育他，不要因為這樣就不工作，他也說確實有幾個青梅竹馬因為家裡有錢，整天都遊手好閒，不過他認為自己工作得非常開心，還從中獲得了許多成就感與滿足感，直言：「帶著大家一起賺錢的快樂是收租比不了的」。