實在是太可惡了！屏東一名女房客積欠2個月房租未繳，房東又遲遲聯絡不上她，無奈只能進屋查看，發現房客似乎早已離開，而陽台上還綁著一隻惡霸犬，全身瘦到皮包骨，房東嚇得趕緊聯繫志工救援，所幸惡霸犬並無大礙，但再晚一步就可能餓死。

李姓志工在臉書粉專「浪愛幸福轉運站」表示，一名女房客租了一間套房，但已長達2個月未付房租，房東也聯絡不到對方，近日只好進屋查看，發現屋內環境髒亂不堪，還飄出陣陣惡臭味，而女房客似乎早已離開，陽台還拴著一條惡霸犬。

惡霸犬已好幾天未進食，餓到剩下骨頭，陽台地上佈滿排泄物，牠身旁擺放的水盆早已長出青苔，房東看到狗的狀況感到非常心疼，但因自己家裡因素無法飼養收留牠，便聯繫相關志工救援，而惡霸犬隨後被帶往動物醫院檢查身體狀況，待牠身體恢復健康後，再進行結紮及送養。

李姓志工氣得表示，「房客她自己都沒能力照顧生活，這一個不負責任的人，把自己生活搞得一塌糊塗就算了，還要連累可憐狗兒跟著差點陪葬，牠也是一條無辜的生命」。不少網友也直呼太可惡，「天啊！一隻好好的狗被折磨成這樣」、「太誇張了吧，這是謀殺」、「再晚一點，這隻狗就要被活活餓死了」。