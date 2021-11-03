小孩子總是比較貪玩調皮，就連動物幼崽也不例外！近日非洲一名嚮導拍下一段有趣的畫面，一隻豹媽媽將辛苦獵捕來的高角羚叼上樹，讓孩子可以安全地享用，豈料小朋友太過調皮，竟將高角羚屍體扔下樹，直接砸在媽媽腦袋上，讓牠瞬間嚇到從原地彈飛起來。

根據《TimesLIVE》報導，這段影片是由當地一名嚮導梅瑟（Saber Rayne Meeser）所拍攝，當時母豹獵捕到一隻高角羚，並帶回家給幼崽享用，從畫面中可以看到，母豹叼著高角羚的遺體爬上樹，放在安全的地方讓幼崽能夠安心填飽肚子，之後牠便獨自在樹下「站崗」，以免有其他獵食者被血腥氣味給吸引過來、攻擊牠的孩子。

不過這隻花豹幼崽正是貪玩的年紀，調皮地將高角羚的屍體推下樹，還剛好砸中媽媽的腦袋，突如其來的意外讓母豹瞬間嚇一大跳，立刻從原地彈飛，隨後牠害怕地上前觀察「敵人」，發現沒有威脅後，又在原地呆愣了好一陣子，似乎是在平復自己受到驚嚇的心情，最後才又默默地把高角羚的屍體叼回樹上。

影片曝光後很快就在網路上引起熱議，不少網友都覺得母豹嚇到的反應非常有趣，紛紛笑說：「豹果然是貓科動物，跟家貓一樣，受到驚嚇時會跳起來」、「這隻母豹的腳上是不是有裝彈簧？」、「現在媽媽不得不再一次把高角羚叼上樹了」、「對於敏捷的豹媽媽來說，這簡直就是牠的黑歷史」、「這真的是罕見又有趣的畫面！」。