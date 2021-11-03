許多人都將買房視作人生的一大目標，不過如果想在生活機能不錯的地方買到一間房子，並不是一件容易的事情。大陸一名32歲女子靠著自己的努力買下2間房子，然而她的省錢方法曝光後，卻引發兩派網友熱烈討論。

根據《九派新聞》報導，32歲的王神愛出生於南京，目前在一間廣告公司上班，近日她接受節目《和陌生人說話》採訪，透露自己每個月都可以將90%收入用作儲蓄，大學畢業才9年就已經貸款買下2間房子，讓眾人感到相當佩服，忍不住好奇她到底是如何做到的。

王神愛在節目上表示，由於自己從小缺乏安全感，大學還沒畢業的時候，就已經靠著打工的薪水，在家附近的城鎮買下一間小房子，工作之後她更是以買房為目標瘋狂省錢、存錢，因此她從來不買奢侈品，也不會和同學、同事聚會，因為聚會就代表不必要的支出。

此外王神愛每年在衣服上的花費都不會超過100元人民幣（約新台幣435元），她發現很多人有些衣服只穿過一次，或是根本還沒穿就不要了，因此除了內衣、內褲以外，她幾乎所有的衣服都是從朋友那邊拿的，並在挑選的過程中感到快樂。

至於飲食方面，她都會盡量購買折價的即期商品，或是大份量的主食分次自己料理；化妝品則買最基本的保養品，只求外觀乾淨整潔即可；這樣的「極簡主義」讓王神愛最終在南京市區買到一間大小合宜的房子。

影片曝光後，部分網友對她的節儉感到非常佩服，紛紛留言：「我覺得她是個聰明的女人」、「每個人都有自己的活法，只要自己快樂就好！」、「我也想這樣，但是我就是管不住花錢的心」；不過也有很多人不認同她的做法，「這只是活著，而不是生活」、「生活在世界上，除了買房子，還有很多美好的事物值得體驗」、「這樣活著的意義在哪裡？人生短短幾十年」。