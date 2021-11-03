個案A：「我到現在都還不知道，當時為寶貝選擇不開刀，到底對不對？我就是擔心，萬一牠上了手術台就下不來了，怎麼辦？」最後，脾臟腫瘤的牠沒有開刀，但出院20天後就走了！

個案B：「我只是帶貓咪去治療口炎開刀拔牙，怎麼知道開刀後牠就只能靠維生系統，本想帶回家安寧，但一拔管就離開了，不知道牠會不會怪我把牠留在醫院？」

這些離世溝通的主人，都為自己的選擇，吃下後悔藥，但，真的做另一個選擇，就不後悔嗎？

看到一些「可以開刀救命卻因為害怕風險而放棄醫療的」主人，以及「以為開刀能救命，卻替毛孩預約了死亡」的主人，在做離世溝通時都同樣後悔著，就知道替自己的寶貝下決定有多艱難。

如果你的毛孩現在健健康康，在家裡能吃能喝，活碰亂跳，真的要好好珍惜。

我很感謝我的貓兒子沒有讓我經歷替祂選擇的掙扎，其實某一方面來說，應該是我神經太大條了，我不知道祂的暴瘦已經是生命末期，這麼虛弱我還帶祂去一家從沒去過的美容中心洗澡剃毛，因為緊張窘迫惡化了病情，當時內心有點怨懟，也不知氣對方還是氣自己，只希望醫生能緩解祂的不舒服。

住院時怕祂不安，我把電腦帶到祂「病房」邊工作邊陪著祂，一周後當祂的指數回到正常出院時，我還以為我們之間還有很多很多的以後呢！但誰知出院兩天後，祂就出現小小的抽搐。因為好不容易才讓祂回到安心的家，我實在不想讓祂再跑一趟醫院，電話裡醫生建議不如先拍個視頻讓他判斷一下病況，但影片拍是拍了，我還沒傳給醫生看，祂就在當晚趁我加班時去當了小天使了。

後來因緣際會遇上一位寵物溝通師，她轉達貓兒子的想法，認為我明明知道祂要走了，還不願留在身邊陪祂，跑去加班，對於這一點祂有點無法釋懷，貓兒子的話深深重擊著我，也影響我後來走上寵物溝通師這條路。

我必須很誠實的說，雖然表面上我樂觀的相信，貓兒子康復了必將跟以往一樣，很快又是一尾活龍，所以我不認為他會那麼快離開；但祂明明已經骨瘦如柴，不明原因的體重下降，16歲的牠老態龍鍾，毛髮不再有光澤，其實潛意識裡我是真的害怕面對祂的死亡吧，加班，只是逃避面對祂死亡的那一刻到來。

離世溝通時，祂完全說出我埋藏在內心最不願承認的事，但有機會承認自己的懦弱，並獲得毛孩原諒，反而覺得是一種救贖。