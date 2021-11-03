最狂嫁妝！大陸山西臨汾市一名女子出嫁，而陪嫁品竟是288頭豬，且每隻豬身上都貼了「囍」字，畫面非常壯觀，婚禮現場曝光後，讓不少人非常震驚，更直呼「娘家是大戶啊！」，有人指出，每頭豬約人民幣2千元左右，婚禮上的豬共計至少58萬人民幣（約新台幣253萬）。

綜合陸媒報導，大陸一名賓客日前到臨汾市洪洞縣，參加劉姓宗親在大槐樹舉辦的婚禮，在婚宴現場看到288頭陪嫁豬，身上都貼滿囍字，由於是第一次看到這種景象，也讓賓客非常驚訝，並將當時畫面拍下分享至微博，引發討論。

有知情人士透露，女方家裡是當地養豬大戶，男方家則是做肉品加工廠，門當戶對。影片曝光後，不少網友驚呼「真的大戶人家，娘家這是陪了個養豬場啊」、「這些豬都養得好壯碩，絕對是大戶」、「有沒有豬我無所謂，我想入贅，我喜歡餵豬」、「新娘的陪嫁好實在啊」、「節個婚直接變百萬富翁」。

還有網友提到，每頭豬目測至少約250斤，以目前每斤人民幣8元來算，代表一頭豬約人民幣2000元左右，288頭豬一共約58萬人民幣（約新台幣253萬），不過大陸豬價今年狂跌，因此也有人表示「新娘如果是去年結婚就好了，去年豬肉價格貴，今年豬肉跌價了，按照行情今年結婚應該陪嫁青菜」。