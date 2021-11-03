英國一名男子先前出差到外地工作，一天被鄰居告知，有人闖入他位於盧頓的家，男子驚覺不對勁，便趕回家查看，發現他家的鎖已被更換，而且屋內正在裝修，他才知道自己的身分被人盜用，房子早已賣給其他人。

根據《BBC》報導，牧師霍爾（Mike Hall）原本住在盧頓（Luton），先前到北威爾斯（North Wales）出差，時間長達好幾個月，豈料8月20日鄰居打電話告知，有人即將搬進他家住，而且屋內燈火通明，似乎正在進行裝修，霍爾察覺不對勁，趕緊驅車回盧頓查看。

霍爾當時打算打開家門，卻發現自家的鎖已被更換，屋內裝修工人看到他後，便開門詢問狀況，霍爾則把對方推開，進屋後發現，家具、地毯、窗簾等物全被搬光，所有東西都不見了，讓他相當傻眼，趕緊阻止裝修工人繼續工作，並喊著「我沒有賣房子，這間屋子是我的」。

裝修工人之後找來新屋主的父親，對方則表示，他們在今年7月買下這間房子，並向霍爾說「房子現在是我的，你這樣是非法侵入，請你離開」。霍爾隨後找來警察幫忙，進一步調查發現，霍爾的身分被竊取，對方假冒他開價13.1萬英鎊（約新台幣493萬元）賣房，而英國土地註冊處文件上房子所有人已是新屋主的名字，目前貝德福郡（Bedfordshire）警方組成反詐騙小組展開調查。