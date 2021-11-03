在不少古裝劇裡，經常出現有人因生活窘迫，而自宮當太監，但想當太監其實沒這麼容易。除了閹割手術的死亡率高外，太監還必須擁有文化素養，甚至會要求家世清白，因此在古代想以太監或宦官身分進入皇宮，並非人人都可以。

根據《梨視頻》報導，古代醫學並不發達，找專業人士進行去勢，死亡率高達30%，因此太監在淨身之前，都會先簽下生死書，所以自宮基本上是不可能的，而在進行閹割前，會讓自願者先喝大麻湯，有麻醉的效果，手術結束後，再用藥材豬苦膽敷傷口，消炎止痛。

由於古代醫療條件不佳，因此去勢手術死亡率很高，若是1個月後，自願者順利康復後，就有進宮的資格，但到了唐朝又頒布新條件，自願入宮的太監必須出身於中下層官員家庭，主要為了確保太監的家世清白，並且具有文化素養。

到了明清時期，每位進宮的太監還必須接受訓練，用以提升文化素質，若是不合格，就無法成為太監。而要男人割去命根子，還得面臨生死關卡，為何還是有人願意入宮當太監呢？其實從歷史中能發現，太監不僅僅只是皇帝的下人，甚至在朝政裡握有權力，例如明末宦官魏忠賢、晚清大太監李連英。

事實上，古代皇帝的權位，並沒有現代人想得大，有些年幼就登基的皇帝，權力甚至掌控在太后、外戚或太監手上，此外，皇權還會被文官所限制，因此皇帝會培養自己的勢力與文官對抗，因此與皇帝最親近的太監，自然就成為人選，歷史上才會出現不少擁有權力的太監。