巴西一名男子近日和朋友相約到湖邊釣魚，過程中卻遭到蜂群攻擊，3人嚇得跳進湖中躲避，未料其他2名朋友都已經平安游上岸，男子卻始終不見人影，最終在警方的幫助下，於湖中尋獲男子的遺體，他全身都有被撕咬的痕跡，右臉甚至被啃到毀容，疑似遭到食人魚活活咬死。

綜合外媒報導，米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一名30歲男子，上月31日和2名朋友一起到湖邊釣魚，未料期間遭到蜂群攻擊，3人頓時陷入一陣混亂，為了自保只好直接跳進湖中，然而不久後，另外2名朋友都順利游上岸，該名男子卻遲遲不見蹤影，讓他們相當著急，連忙報警請求協助。

警方接獲通報後迅速派員前往現場，其中一名警察提出要跳下水尋找男子的建議，不過遭到其他人阻止，並稱這座湖中滿是食人魚。最終一行人在距離岸邊4公尺處發現男子的遺體，他的全身都有被撕咬的痕跡，右臉也被咬到幾近毀容，恐怖的慘狀讓眾人嚇一大跳。

一名協助尋人的漁民表示，這名男子身體很多處都遭到食人魚啃咬，不過警方透露，雖然發現男子時，他的遺體呈現溺水姿勢，但目前仍無法判斷他到底是在溺水死亡後被食人魚啃咬，還是直接被食人魚活活咬死，確切的死因還需等待進一步調查。