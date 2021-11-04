比利時一對夫妻近日外出旅遊，妻子站在懸崖邊擺姿勢、準備拍照，沒想到丈夫轉過身不到5秒鐘的時間，再次回頭妻子已經不見蹤影，原來她不慎失足，從100英尺（約30公尺）的懸崖上摔落身亡，最終搜救隊在下方的河流中找到她的遺體，讓丈夫難過不已。

Wife 33 falls 100ft to her death while posing for photos on edge of cliff https://t.co/mu75G7lvNP — The Sun (@TheSun_NI) November 3 2021

根據《每日郵報》報導，33歲的佐伊（Zoe Snoeks）和丈夫喬里（Joeri Janssen）於上月31日開始，自駕露營車前往比利時盧森堡的納德林（Nadrin）觀光旅遊，原定計畫2日就要動身返家，不過在離開以前，他們一時興起，決定到懸崖上拍照，沒想到竟因此發生無法挽回的憾事。

喬里憶述當天的經過：「我們很早就起床，並在9點左右抵達。那裡總是有濃霧，非常適合拍照」，佐伊率先站到懸崖邊，喬里則拿著攝影器材準備為她拍照，「當時佐伊正在擺姿勢，並提醒我要小心身後的狗」，喬里聞言隨即轉頭查看，沒想到當他再度回頭時，佐伊已經消失不見，整個過程只有不到5秒的時間，「我沒有看到或聽到任何東西，沒有沙沙聲、尖叫聲或喊叫聲，我轉過頭只看到塵土」。

喬里見狀連忙打電話給佐伊，但始終無人接聽，他著急地向搜救隊求助，不幸的是，搜救隊在懸崖下的烏爾特河（Ourthe River）中發現佐伊的遺體，對此喬里悲痛表示，攝影一直是妻子的愛好，當他事後打開佐伊的手機查看，發現最後一張照片就是她在懸崖上的自拍，沒想到一次開心的出遊，竟會讓他痛失愛妻。