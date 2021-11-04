歷史上各個朝代為了抵禦塞北遊牧部落聯盟的侵襲，因此修築了規模浩大的「隔離牆」長城，就連遼、金、元等由遊牧民族建立的朝代都有自己的長城，然而卻只有宋朝沒有在邊疆修建長城，事後考古學家在當初宋遼交戰之地，發現一條隱密的地底古戰道，揭開當時不為人知的軍事機密。

根據《梨視頻》報導，長城一般都會建在地勢居高臨下的山地，但當時宋遼邊界位在華北平原，並不適合修築長城，這對遼國來說無疑是一大優勢，不過自西元979年北宋北伐而開始的「宋遼戰爭」中，宋遼2國交戰對峙了25年都沒有真正分出高下，最終在西元1004年，宋遼達成澶淵之盟，正式成為兄弟之國，才終於結束這場漫長的戰爭。

究竟宋朝是如何做到和遼國旗鼓相當的呢？考古團隊在當時宋遼交戰的戰場之一，也就是河北省永清縣內發現了一條建於北宋初年的古代戰道，這條戰道分布在永清、霸州、文安、固安、雄縣，東西長約56公里、南北寬約25公里，分布總面積1300多平方公里。歷史學家認為，這是宋朝為了防禦遼國而建的古戰道，屬於持久防禦工事，和地面長城的戰爭功能相同，因此又有著「地下長城」的稱號。

古戰道的入口設置在百姓住宅之間，裡面設有地形複雜、敵人進入會分不清方向的「迷魂洞」，以及隱藏兵力和囤糧的「藏兵洞」，還有許多「瞭望口」，令人驚訝的是，不管戰道內的道路再崎嶇蜿蜒，所有的瞭望口都位在同一條直線上，只要一有遼兵進入，宋兵很快就能察覺，甚至還可以直接透過瞭望口用弓弩擊殺遼兵。