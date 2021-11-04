經濟不景氣，不少餐廳為了攬客花招百出，甚至在路邊擺上一座巨型充氣玩偶，並且不斷賣力擺動，形成一幕有趣景象。對此，就有網友不禁好奇，充氣玩偶的擺動原理，貼文一出隨即釣出內行人解答，直言答案就在玩偶的手掌上。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO出一段影片，畫面中可見，巨型充氣玩偶的手不斷瘋狂搖擺，即便是隱身在眾多招牌中，也能快速吸引路過民眾注意，讓原PO不禁納悶，「為什麼這玩偶充氣後可以一直甩手？是什麼原理？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛打趣笑說「這還需要問，有工讀生躲在裡面啊」、「是小精靈啦」、「工讀生用繩子在旁邊輕輕的拉一下拉一下」、「血液循環不良，手麻所以在甩手」。

對此就有內行人解答，直言「答案在手掌」，並解釋背後原理，「因為會甩的那隻手有開孔」、「手的頂端有個洞，當氣體灌進去，灌飽的時候，手就伸直；而當灌飽的氣體從那個洞洩掉的時候，手就彎曲了。這樣的現象一直重複，就會形成手一下子伸直、一下子彎曲的畫面」。也有網友舉一反三，「想要點頭的話，就是在腦子上開洞」。