歐洲時裝品牌巴黎世家Balenciaga今年與Crocs二度合作，推出限量聯名鞋款，將Crocs經典鞋款設計成高跟鞋、靴子，其中一款「洞洞高跟鞋」近日在網路上引發熱烈討論，知名網紅「宅女小紅」的二姐「溫蒂姐」於FB粉絲團分享自己看到實品，表示「真醜」，意外引發大批網友的共鳴。

巴黎世家曾於2017年與Crocs首次合作，推出厚底洞洞鞋，當時就引發網友熱議，今年巴黎世家與Crocs再次合作，推出限量聯名商品，這次在網路上引起討論的「洞洞高跟鞋」外觀保留Crocs經典鞋款「布希鞋」的外觀，鞋頭一樣有透氣孔洞，搭配高跟鞋底，維持原有的橡膠鞋質感，於巴黎世家2022春夏秀首次亮相。

「溫蒂姐」於FB粉絲團分享自己經過巴黎世家的店面，看到這款「洞洞高跟鞋」，老公忍不住讚嘆「天哪！真醜」，還拍下了櫥窗的照片，引來6600多名網友按讚、200多則留言，許多人表示「真的醜」、「真心好醜」、「有錢人的世界我不懂」。連網路紅人宅女小紅也留言表示「我昨天也有看到大為震驚」，有網友打趣回覆「好想看孫芸芸能不能駕馭」、「時尚好難懂」。

巴黎世家「洞洞高跟鞋」共有黑色、白色、綠色、粉色四種選擇，售價NT19900，其中綠色最為暢銷，目前官網上僅剩一個尺碼有貨，雖然網路上一片負評，不過想要還不一定買得到。