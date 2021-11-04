電鍋除了拿來煮飯，也能燉湯、蒸魚、熬粥等，因為好用、耐操且實用性高，幾乎是家家戶戶下廚料理的好幫手。日前就有網友分享自己使用電鍋料理時，會特別在食材中間擺上空碗，神用途曝光讓眾人驚呼連連。

原PO日前在抖音（Tik Tok）帳號「@doremi106108110」上傳一段料理影片，並PO文指出，平時會在盤子中間擺放一個空碗，接著將蘋果、洋蔥切塊，並加入少量薑片和蒜頭，平鋪在碗的周圍，放進電鍋中蒸煮。待完成之後，取出所有食材，再將盤子倒扣，就有一整碗好喝的洋蔥蘋果水，「滿滿的精華一次收集，輕鬆又簡單！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言大讚「長知識了！」、「湯汁的精華原來可以這樣收集」」、「一直不知道洋蔥水怎麼煮，可以增強大人小孩免疫力啊！謝謝教學」」。

另外也有不少內行人透露，「我是都放杯子，洋蔥水真的好喝」、「食材切完先冷凍再蒸，湯汁會更多喔」、「煮完之後，除了中間碗可以集結精華，蘋果跟洋蔥可以拿去煮咖哩，很好吃！」、「煮蛤蜊或是蜆仔的時候也可以，精華湯汁集結一碗」。