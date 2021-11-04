跨物種的情感真的存在！印度一隻杜賓犬懷孕後不幸流產，同時有一隻母貓也在分娩時身亡，失去孩子的杜賓犬一看到這些孤兒小貓，立刻收養了牠們，並把牠們當成自己的孩子一樣照顧，不管吃飯、睡覺都會陪伴在小貓身邊，展現十足的母愛精神。

根據《每日郵報》報導，印度農夫蘇布拉馬尼（Subramani）居住在坦米爾那都邦，家中養了一隻杜賓犬和一隻母貓，牠們前陣子都剛好懷孕，然而不幸的是，杜賓犬意外流產，母貓也在分娩時死亡。當杜賓犬看到這些剛出生就失去媽媽的小貓時，立刻收養了牠們，把牠們當成自己的孩子一樣細心照顧。

從影片中可以看到，杜賓犬側躺在地上，讓3隻小貓窩在牠的肚子前喝奶，而小貓也將牠視為媽媽，不管做什麼事情都會跟在杜賓犬身邊，1大3小的感情非常要好，蘇布拉馬尼也說，杜賓犬非常保護3隻小貓，不允許飼主以外的人靠近牠們，似乎是擔心會再一次失去心愛的孩子。

事實上這並不是第一次有狗媽媽在失去孩子後收養孤兒小貓，2020年7月，美國動物救援團體在一處廢墟中發現了德國牧羊犬喬治雅（Georgia），當時牠已經懷有身孕，並在8月13日誕下孩子，令人難過的是，小狗都因為早產而過世，為了緩解喬治雅悲傷的情緒，志工將3隻孤兒小貓交給牠，而喬治雅也發揮母愛精神，像照顧自己的孩子一樣照顧小貓。