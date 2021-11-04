日本亞馬遜拍賣平台上出現一則讓人哭笑不得的心得評價，一名男子聲稱，瞞著妻子上酒店的事情東窗事發後，妻子一怒之下竟將他關進178公分高的貓籠內長達20小時，由於貓籠做工精良，無法輕易逃脫，於是留下了4星好評，「真的很堅固，不管我怎麼努力都還跑不出來。」這段使用心得更因此被網友封為「雖然充滿悲傷但很可靠」的最佳評論。

綜合日媒報導，一名以「中村」作為暱稱的人夫，在拍賣平台上針對一款貓籠進行評價，內容中寫道，自己以工作當藉口，深夜才回家，沒想到卻被妻子發現他上酒店尋歡，氣得將他關進一座分別為63公分、93公分、178公分的3層貓籠之中，並上了鎖，時間更是長達20小時之久，讓他不禁苦笑，「這款貓籠做工精良，難以破壞，所以無論你家的貓咪多暴躁，相信牠也逃不掉！」

另外，中村先生也提到，這款貓籠有足夠的舒適空間讓貓咪活動，畢竟一個成年男子都可以在裡面度過20個小時，「品質真的很棒，但我不想再進去了，所以只給4顆星」。雖然這則評價是在今年1月20日出現在日本亞馬遜網站，但上月底被日本網友截圖轉發到社群平台討論，立刻引發關注，更被眾人調侃是「雖然充滿悲傷但很可靠」的最佳評論。

網友們紛紛留言回應「到底是怎麼塞進去的」、「上酒店確實不好，但老婆也太恐怖」、「這個是犯罪吧」；也有人根據貓籠的尺寸推算，若是中村所言屬實，那他的身高可能只有165公分，「應該是一名身材矮小的成年男性吧」。