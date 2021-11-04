古代封建社會，女子地位卑下，即便身分尊貴如公主，也只不過是國家之間維護邦交的一種工具。不過在和親這件事情上，也有例外，漢朝一名公主遠嫁波斯期間，半路上卻懷孕了，眾人擔心被波斯國王誅殺，最後決定在落腳處就地建國，並名為「朅盤陀國」，位於現在新疆喀什地區的帕米爾高原上。

根據《搜狐網》報導，朝廷為了不動兵戈就換得邊疆地區的繁榮和穩定，經常派公主遠嫁少數民族進行和親，當時波斯國王向漢朝皇帝求娶公主，漢朝皇帝便欣然挑選了一名年輕貌美的宗室之女封為公主，並派遣一支護衛隊，在波斯使團的帶領下，遠嫁波斯。

只是當一群人來到帕米爾高原附近時，當地正好發生戰亂，使團為了保護公主的安全，將公主安置在一處陡峭的孤峰之上，而孤峰上下只能依靠一條極為的窄路通行，同時山下還安排侍衛日夜巡視，確保公主安全。

就這樣過了3個月，戰亂才停止，沒想到正當波斯使團鬆了一口氣，準備出發回波斯時，公主竟然懷孕了，這讓他們頓時慌了手腳。

由於公主是波斯國王未過門的妻子，又是中原王朝的公主，卻在使團的保護下與人私通以致懷孕，這讓使團氣急敗壞的質問到底是誰的種，但是公主身邊的侍女卻說，每天正午都會有一位天神駕著神馬，從太陽下凡與公主相會，而公主懷的就是這位天神的孩子。

使臣團明知道這是公主和侍女編織的謊言，但是事情已經發生，要是就這樣回波斯只有死路一條，也不可能將公主送回漢朝，畢竟堂堂大漢王朝不可能忍受這樣的奇恥大辱。

最終眾人在商議之下，決定在此地紮根建國，修建了「公主堡」，視公主腹中的孩子為日後的國王，透過一步步擴張，成功建立了「朅盤陀國」，並與附近的突厥、波斯建立友好關係。

事實上，朅盤陀國就是塔吉克族的前身，根據歷史資料顯示，這個王朝一共出了13代國王，直到東漢的時後才被收復，後來也成了唐代的領土。直至今日，塔什庫爾干塔吉克自治縣南邊的一座海拔4000多公尺的高山上，依舊保有「公主堡」的遺址。