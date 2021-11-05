國外一支尋寶團隊從1987年與芬蘭地主合作，在首都赫爾辛基以東20公里處的洞穴挖寶，據傳洞穴裡藏有價值150億英鎊（約新台幣5643億元）的黃金、珠寶與文物等，這也將是世界上最大的寶藏，而尋寶團隊透露，他們與藏寶入口僅差幾公尺的距離，有望在近幾個月內將寶藏挖出來。

根據《每日郵報》報導，尋寶團隊「十二神殿」（Temple Twelve）最初由24名男女組成，成員來自瑞典、挪威、荷蘭、澳大利亞、俄羅斯、美國和德國各地區，如今成員多達百人，他們從1987年與當地地主博克（Ior Bock）合作，在赫爾辛基以東20公里處的「西伯斯格洞穴」（Sibbosberg cave）挖寶。

據傳西伯斯格洞穴裡藏有「勒明蓋寧寶藏」（Lemminkäinen Hoard），蘊含5萬多顆寶石，包括紅寶石、藍寶石、祖母綠和鑽石、1千多件擁有數千年的手工藝品，以及18克拉黃金等身大小的雕像，儘管沒有相關文獻證明寶藏的存在，但尋寶團體仍堅信洞穴裡藏有「勒明蓋寧寶藏」。

Treasure hunters believe they're 'yards away' from finding '£15billion hoard' https://t.co/xaq0Db2ztv — Daily Mail Online (@MailOnline) November 2 2021

經過34年的努力，今年夏天「十二神殿」更是每周工作7天、每天工作6小時不斷開挖，而且洞穴宛如迷宮，導致挖掘工作格外辛苦，尋寶團隊認為，寶藏入口距離他們僅幾公尺遠，只要再挖幾個月，寶藏就會重見天日，不過由於隨著冬季的到來，使洞穴裡的水幾乎凍結，因此他們必須等到明年夏天，才能繼續挖掘工作。

而寶藏的位置為何會曝光？當地一名地主博克（Ior Bock）聲稱，他的家族是芬蘭神話英雄人物「勒明蓋寧」的直系後裔，歷代家族一直在守護寶藏，但由於不希望這些寶藏隨他的離世而變成秘密，因此才與「十二神殿」合作，告知寶藏就藏在地底的寺廟裡，而寺廟裡有一條螺旋式走廊，通往幾個小房間，裡面存放好幾代人的收藏品。

博克生前曾透露，最後一次放入財寶是在西元987年，當時房間已被寶藏填滿，之後入口便被密封並隱蔽起來。歷史學家柏根（Carl Borgen）則表示，剩餘的幾塊巨型花崗岩與數百噸岩石和沈積物，有望在幾個月後清除，「尋寶團隊有信心在明年5月至9月間進入洞穴，得知這項重大進展後，我也感到非常興奮」。