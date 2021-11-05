俄羅斯亞馬爾-涅涅茨自治區幾名工人在油田附近發現2隻紅鶴，站在雪地裡一動也不動，看起來非常虛弱，不過紅鶴應該生活於亞熱帶，為何會出現在該地區，讓工人感到好奇，進一步了解才知道，原來這2隻紅鶴飛錯路，原本要避冬的牠們，竟飛到更冷的地方。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯亞馬爾-涅涅茨自治區（Yamalo-Nenets Autonomous Okrug）的工人，近日在油田附近發現1隻紅鶴（flamingos），油田經營人伊拉莫夫（Denis Islamov）表示，「當時天氣很冷，牠們非常瘦弱，原本是站著的，但之後或許感到害怕，便坐在雪地上，將頭埋在翅膀底下」。

另1隻則在世界最凍人類居住地「薩哈」（Yakutia）以東地區發現，石油生產主管利特維諾娃（Anna Litvinova）表示，她的員工馬戈梅多夫（Sultan Magomedov）是第一發現者，他一看到紅鶴後，馬上驚覺不對勁，提到「這裡溫度零下5度，紅鶴的目的地與這裡相差4350英里（約7000公里），這的溫度對於牠們來說，實在是太冷了」。

而這2隻紅鶴最初從哈薩克出發，原本應該要飛往沙烏地阿拉伯、埃及或蘇丹等地過冬，豈料途中牠們不知什麼原因，竟朝著北方前進，最終抵達西伯利亞最北地帶。一名生態學家替紅鶴進行檢查，發現牠們有凍傷的跡象，經過照顧後，紅鶴才漸漸恢復體力，但由於當地氣溫不斷下降，因此無法將牠們放回野外，目前只能請動物園專家來照顧。