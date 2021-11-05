羅馬尼亞一名男子16年前移民到美國，身上僅有祖母給的500美元（約新台幣1.3萬元），當時他不太會講英文，因此也找不到租屋處，只能睡在公園長椅上，之後靠著打零工賺錢，如今翻身成為百萬富翁，在美國、羅馬尼亞兩地擁有100多間房子及4輛豪華轎車。

Homeless man who slept on park benches eating 73p burgers becomes millionairehttps://t.co/cTDZvlEurr pic.twitter.com/wv87Echu7P — The Mirror (@DailyMirror) November 3 2021

根據《鏡報》報導，現年37歲的莫庫塔（Nick Mocuta）21歲時，從羅馬尼亞來到美國找工作，當時口袋裡只有祖母給的500美元（約新台幣1.3萬元），不太會說英文的他，一時間又租不到房子，每天只能睡在洛杉磯公園的長椅上。

莫庫塔回憶說，「抵達美國後，我搭了一次計程車，發現車資竟要100美元（約新台幣2788元），導致我身上只剩400美元（約新台幣1.1萬元），這個文化衝擊我永遠忘不了」，發現自己無家可歸後，他先是以公園為家，每天吃一個只要1美元（約新台幣28元）的漢堡。

莫庫塔為了生存，便從事代客泊車服務，存下一筆錢用來租屋，他也開始提升自己的英語程度，之後順利考取房產經紀人的執照，2013年時嘗試在網拍平台eBay上販售進口的電子產品，在短短6個月的時間內，他每個月收入約3000至4000美金（約新台幣8萬至11萬元），之後他便辭去房仲工作，全心投入電商。

莫庫塔提到，他的父親是一名會計，母親則出生於教師家庭，因此他將學習當成人生志業，畢業後便決定移民美國，當時他也意識到，網路是未來趨勢，因此才決定投入到這個產業。如今莫庫塔在亞馬遜和沃爾瑪等平台上擁有多家店，另外還與上百家客戶合作，淨資產約4000萬美金（約新台幣11億元）。

莫庫塔表示，「我認為我會成功是因為從來不怕失敗，願意不斷嘗試新事物，就算失敗了，我都會再爬起來」，之後他還將賺來的錢用於投資房地產，在美國與羅馬尼亞擁有100多間房子及4輛豪車，並替父母和兄弟各買了一棟房子，不僅如此，他還在社區開設課程，教導民眾如何利用亞馬遜等電子商務平台銷售產品。