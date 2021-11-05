古代為了爭搶疆土，若是捕捉到外族的俘虜，基本上就是格殺勿論。漢朝時漢高祖劉邦被困白登後，漢朝與匈奴便成死敵，但有趣的是，儘管雙方呈現敵對關係，但匈奴卻以軍事施壓，逼迫漢朝進行和親政策，就算捕獲到漢人俘虜，還會要求他們娶匈奴女子為妻，其實背後藏3個原因。

綜合陸媒報導，在《史記》、《漢書》記載「留騫十餘歲，予妻，有子，然騫持漢節不失」，指受封「博望侯」的張騫奉以漢武帝之名，出使大月氏，沒想到途中反被匈奴人俘虜，最終娶了一名外族妻子，在史料中的「予妻」，看得出這場婚姻並非自由戀愛，應該是匈奴單于強迫賜婚。

另外，西漢使節蘇武也有在匈奴娶妻生子的經歷，不僅如此，漢朝將領李陵在兵敗後，被匈奴人俘虜，而匈奴單于為了拉攏李陵，因此將自己的女兒許配給對方，其後裔最終建立起黠戛斯族，還有漢朝將軍李廣利同樣是兵敗後，被匈奴人俘虜，最終娶單于的女兒為妻，成為匈奴國駙馬。

匈奴人抓到漢朝的使節、將軍等菁英，為了將對方留在匈奴，進而為他們的國家效力，因此使出這招「美人計」，用家庭成為俘虜的枷鎖，此外，被迫嫁給漢人的女性，也能監視丈夫的一舉一動，以免他們逃跑或發動叛亂，而且匈奴人的觀念開放，並不反對本族女子嫁給漢人，在《鹽鐵論》就曾寫到「匈奴處沙漠之中，生不食之地，天所賤而棄之。無壇宇之居、男女之別」。

另外，草原環境惡劣，且戰爭頻繁，匈奴男子死亡率高，造成男少女多的狀況，因此匈奴人希望透過漢朝男子，為匈奴增產報國，增加匈奴的人力，與漢朝對抗，再者，通過聯姻瓦解漢朝內部世家大族，聯姻後生下的孩子，必定對匈奴與漢朝擁有特殊情感，例如將軍李陵歸順匈奴，其所屬的李廣家族在漢朝擁有司馬遷等盟友，此條件對匈奴人非常有利。

還有通過聯姻學習漢朝文化與技術，當時漢朝人並不喜歡匈奴，而漢朝文化遠高於匈奴，若想請漢朝人傳授技藝，根本是不可能的，因此聯姻就成為最佳機會，例如蘇武被匈奴流放到荒地時，他便自己織網捕魚、製作弓箭打獵求生，單于的弟弟於靬王打獵時遇見蘇武，對此感到非常敬佩。