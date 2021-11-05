現代人工作忙碌、生活步調緊湊，泡麵因為取得方便、料理快速，是許多人的果腹首選，不過除了水煮或是熱水浸泡，國外十分流行將泡麵「微波加熱」，就有女網友透露，偷學美國人吃法，卻差點釀成悲劇，讓眾人替她捏一把冷汗。

原PO日前在《Dcard》PO文大讚微波泡麵既方便又美味，「但是不知道為什麼海鮮口味的就燒起來了！明明之前其他口味都好好的…」畫面中可見，泡麵杯的邊緣口因為微波溫度過高，起火燒出一個洞，幸好原PO發現得早，才沒釀成大禍，事後更餘悸猶存表示，「從小就有想過微波爐爆炸會怎樣，沒想到這次微波泡麵還差點成真，真的快嚇死！」

眼尖網友發現，原PO杯麵蓋子上的錫箔沒有撕除乾淨，所以才會起火燒出小洞。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「紙碗本來就不能微波吧？上面包裝有寫不能微波啊」、「真的不要跟風！人家國外泡麵包裝又不是紙碗，開什麼玩笑啊」。

另外也有眼尖網友提醒，「蓋子的錫箔都要撕乾淨才能微波，不然就會這樣」、「錫箔鋁紙要撕乾淨喔！不然是不能放微波爐的」。也有苦主說，「我2個月前也試過這做法，家裡差點燒起來…好險我還活著」。

事實上，過去也有不少網友分享微波泡麵的經驗，直說微波後真的更美味，「微波過泡麵會很像現煮的」、「快而且不爛」、「之前工作看到菲律賓人都是這樣泡，才知道這個方法」、「這招真的不錯，口感比純泡開水好吃」。

不過為了安全，民眾微波泡麵時，務必注意碗裝泡麵材質是否可微波，以及封膜是否含有可燃燒金屬材質，建議不妨直接將泡麵放入可微波容器，才能吃得安心。