婆媳之間的相處，自古以來都是難解之題，尤其是育兒方式，可能讓兩人關係降到冰點。日前就有一名人妻抱怨，婆婆和小姑發現孩子有尋乳反應時，竟然當她的面前，掀起衣服輪流哺乳，嚇得她立刻阻止，但反被嗆聲「小題大作」，讓她相當崩潰。

原PO日前在《爆料公社》APP匿名PO文透露，最近剛生下寶寶，沒想到婆婆發現寶寶有尋乳反應後，竟然當著原PO的面，跟小姑輪流哺乳，還快樂的直說「很好玩、只是開玩笑」。原PO眼看寶寶肚子餓了卻吸不到母奶，一度想上前阻止，沒想到卻反而被嗆「小題大作」，認為原PO反應太大，根本是在針對她們。

貼文被轉分享至臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》後，網友們群情激憤，紛紛留言痛批「好噁心！覺得孩子被騷擾了」、「心理變態，病了，該看醫生了」、「毋湯喔，這也算對小嬰兒猥褻，在國外會被起訴」、「好傻眼！婆婆就夠奇葩了，連小姑也這樣」、「如果前一個吸的男人有唇皰疹就會傳染給寶寶，新生兒感染唇皰疹是會死人的」。

更有苦主分享自身經歷，「我小姑她前婆婆就幹過這種噁心事，還把小孩占為己有」、「我婆婆也有這樣讓我女兒吸她的老奶奶」、「這個我婆婆也做過，我當時氣炸了」。