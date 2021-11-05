古代封建社會，皇宮內有上千宮女任由皇帝支配，少數被看中後從此飛上枝頭當鳳凰，若是能生下龍子更是不得了的大事。不過隨著清朝滅亡，末代皇帝溥儀遣散的大量宮女，卻沒有人願意娶，背後原因讓人心疼。

根據《搜狐網》報導，溥儀頒布退位詔書之後，宮內人人自危，加上溥儀也負擔不起龐大的人事開銷，於是便主動遣散了宮女和太監，並且每人給100大洋作為遣散費，可說是仁至義盡。不過宮女出宮後幾乎沒有好的出路，不是嫁人就是去大戶人家當丫鬟，甚至有不少人淪落風塵。

然而，清末最後一批被遣散的宮女多半30歲左右，除非姿色卓越，否則這個年齡的女人在當時算是大齡剩女，想出嫁並不是一件容易的事，一般男人都不會選擇這樣的女子結婚。更何況她們曾經在宮中侍奉過皇帝，多數老百姓對宮女都抱有偏見，認為她們肯定不是清白之身。

除此之外，溥儀晚年曾一語道破宮女之所以沒有人願意娶的關鍵原因在於，皇宮中的生活十分壓抑，宮女作為最底層的奴婢，進宮後一切都需要謹言慎行，每天活在擔心恐懼之中，就怕一不小心掉腦袋。

生理上，還需要克服惡劣的氣候伺候主子，每天早起晚睡，十分勞累，在身心飽受折磨的狀況下，多數宮女都患有隱疾，中醫稱之為「積鬱成疾，形成血瘀」，不容易受孕。這在「不孝有三，無後為大」的古代，是一件不被夫家所接受的事。

古代女子社會地位低下，在大部分男人眼中猶如一件待價而沽的商品，一旦沒有任何價值，就被棄如敝屣，而清末最後一批宮女，在世人眼中，不僅年紀大、身子不清白，還沒有生育能力，因此下場不是淪落風塵，就是當大戶人家的丫鬟，孤老一生。