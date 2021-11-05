俗話說「禮多人不怪」，從小到大，長輩們總說要把「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊，才是有禮貌的表現。不過表達歉意的說法很多，日前就有網友抱怨，在用詞上冒犯到老師，不禁納悶「『抱歉』是不禮貌的說法嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，向老師請教問題時，發現對方語氣不友善，一問之下才知道，因為沒有使用尊稱「您」，讓老師感到不被尊重，還說他沒經過社會化，以後出社會後會吃大虧，原PO趕忙向老師道歉「很抱歉冒犯到您了」。

沒想到老師一聽更火大，指責原PO「什麼抱歉，不會說對不起喔！」原PO當下錯愕的立刻補上一句「對不起」，但事後仍不禁好奇，「『抱歉』跟『對不起』不是一樣的嗎？我又不是說『歹勢』這種比較戲謔的說法，難道『抱歉』是不禮貌的說法嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，知情網友解釋，歉意程度的確不一樣，「抱歉跟對不起真的等級不一樣」、「的確不一樣，中文就是這麼難」、「對不起＞抱歉＞不好意思」、「『抱歉』是比較沒誠意的說法沒錯，雖然我道歉了，但其實我不是真的覺得自己有錯」。

不過也有人認為，「看你不爽，說再多都是不禮貌」、「抱歉跟對不起就是一樣的意思，某些人少拿自己內心小劇場加油添醋的東西來苛求別人」、「哪來的抱歉比較沒誠意，別胡扯」。