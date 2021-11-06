加拿大聖艾伯特一隻澳洲牧羊犬被寄放在寵物旅館，豈料到了晚上，旅館內所有動物都已睡著，但鐵籠裡2隻小狗似乎不習慣新環境而嚎啕大哭，牧羊犬聽到哭聲後，便跑出來走到2隻小狗的鐵籠前，下秒暖心舉動，讓旅館老闆看了非常感動。

澳洲牧羊犬瑪姬（Maggie）的主人因要外出幾天，便將愛犬送到寵物旅館「Barker's Pet Motel」住宿，瑪姬被安排在獨立的籠舍中休息，一天旅館主人桑迪（Sandi Aldred）安頓好狗狗們，便與家人外出吃晚餐，期間透過手機監視器查看動物們的狀況。

桑迪不久後便發現，瑪姬竟從籠裡逃出來，隨後走到小狗的飼養區，並在其中一個鐵籠前徘徊，隨後就趴了下來，似乎想要守護小狗們，桑迪吃完飯回去後，瑪姬馬上跑過來迎接他，而桑迪也打開幼犬的鐵籠，瑪姬則馬上跑進去舔小狗，還將牠們抱在懷裡，似乎把自己當成母親，陪小狗睡了一晚。

桑迪看了非常感動，表示「瑪姬跑來找我，接著把我帶到幼犬所在的位置，好像在說『我真的很想看看這些小狗』」，而鐵籠裡的2隻幼犬約9周大，牠們是流浪狗，由於寄養家庭數量不夠，因此聖艾伯特省動物救援協會（AARCS）便請旅館幫忙，而小狗們抵達新環境，又沒有母狗照料，因此害怕的發出哭聲，瑪姬聽到後便主動靠過去安慰小狗。

待瑪姬的主人來領狗時，桑迪也將此事告知對方，飼主對此並沒感到很驚訝，表示愛犬原本也是流浪狗，在收容所生下一窩小狗，而孩子們陸續被領養後，瑪姬似乎仍非常想照顧幼犬，因此對小狗很上心。此事發生於2016年，近日又被分享至臉書社團，再次引發討論，不少網友感動的說「狗狗的母愛被激發出來了」、「好感人，牠知道小狗需要幫忙，所以主動上前關心」。