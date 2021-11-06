大狗把自己當小型犬！日本一隻1歲10個月大的黃金獵犬，雖然是一隻大型犬，但牠似乎不知道自己的體型很大，經常坐在主人膝蓋上撒嬌，四腳朝天享受的模樣，讓主人看了哭笑不得，也忍不住表示「牠是一隻想變成小狗的大狗」。

根據《日本yahoo》報導，神奈川縣一名飼主@muuuuuu72養了2隻狗，分別是黃金獵犬「Mu」及玩具貴賓狗「Meru」，有趣的是，「Mu」似乎以為自己是小型犬，經常喜歡坐在主人膝蓋上，日前飼主就po出「Mu」享受的影片，只見牠將整個身體窩進主人懷裡，四腳朝天的躺著，看起來非常享受。

期間玩具貴賓「Meru」不斷在旁邊狂嗅，似乎找不到空間進入，最終只好默默離開。而主人也提到，黃金獵犬「Mu」非常喜歡撒嬌，起床後牠若是沒被人撫摸，就會不開心鬧彆扭，甚至因此不吃飯，雖然牠是一隻大狗，但卻比小狗還膽小，甚至非常不擅長應付同類，尤其是比自己身形還大的狗。

相反的，玩具貴賓狗「Meru」個性則較活潑，無論對人還是狗，牠都會感到非常好奇，甚至做出激烈的反應，而2隻狗生活在一起後，經常鬧出不少笑話。主人將「Mu」撒嬌的影片po上推特後，累積9.5萬觀看次數，更笑著表示「牠是一隻想變成小型犬的大狗」。