中國封建制度王朝延續千年，隨著清朝結束，皇帝、皇后、太監宮女都成為歷史。清朝最後一個太監「孫耀庭」從小生活貧困，原本打算閹割淨身後打算入宮，之後才得知清朝滅亡的消息，因緣際會下前往紫禁城服侍溥儀及皇后，他在自傳裡也說出後宮裡的秘辛。

根據《騰訊網》報導，最後太監「孫耀庭」於1902年出生，成長在天津一個農村家庭，家裡有4個孩子，他則排行老二，年幼時家境貧困，所幸依賴村裡的私塾教師，讀了4年的書，之後迫於生計問題，孫耀庭便被父親去勢，打算送進宮裡當太監。

豈料孫耀庭去勢完後，宮中就傳來溥儀簽署「退位詔書」，不過大清雖然滅亡，但根據優待條例，未代皇帝溥儀及家人仍可繼續住在紫禁城，而溥儀不理會民國政府禁令，重新在民間徵太監，孫耀庭就在遠親的介紹下，進到原清朝的醇親王府工作，之後又被送入紫禁城。

孫耀庭15歲進宮當太監，雖然沒有經驗，但做事很機靈，最終被安排在婉容皇后身邊伺候，他曾在自傳中《中國最後一位太監》提到，後宮的妃子都有一個共同愛好，就是對沐浴非常講究，無論是水的品質、水溫，還是擦洗的力度，就連洗澡時的香料都很要求，而妃子們踏入浴盆後，也不需要動手，宮女就會幫忙清洗身體。

孫耀庭透露，1922年婉容皇后成為溥儀的皇后，據說兩人結婚完當晚，溥儀很晚才進到新房，看到等候多時的婉容後，只是在房間裡坐了一會兒，不久便離開了，儘管婚後生活和睦，不過兩人結婚多年，溥儀卻從沒有碰過婉容皇后。

而婉容皇后洗澡時還有個癖好，就是洗完後經常會坐在澡盆旁一陣子，後來有宮女認為，皇后是因為太寂寞，因此才會坐在澡盆旁欣賞自己的裸體。不僅如此，婉容皇后晚上睡覺時不喜歡關門，據孫耀庭的描述，是因為深宮太寂寞，晚上也盼不到丈夫的陪伴，她只是想和外面的宮女說說話而已。