巴西出現一起超罕見的醫學案例，一名新生男嬰出生後被醫師發現，屁股竟然長著一條細長尾巴，末端還連接著一顆圓圓的肉球，最終醫療團隊決定透過手術割除尾巴和肉球，而這起案例後來發表在《兒科手術病例報告期刊》（Journal of Pediatric Surgery Case Reports）。

綜合外媒報導，巴西東北部沿海城市有一名新生男嬰，離開產道後就被醫師發現，他的屁股竟長出一條長12公分的細長尾巴，末端還連接著一顆直徑4公分的肉球，因為這條尾巴沒有任何軟骨或是骨骼，醫師判定是「真正的人類尾巴」。

病例報告指出，人類祖先在2000萬年前與猴子「分家」時，就不再擁有尾巴，當孕婦懷孕4至8週左右，肚子內的胎兒會在子宮內發育出尾巴，但通常會迅速被身體吸收，只有極少數的新生兒出生後還有尾巴。該名男嬰的情況相當罕見，因為醫學史上只有40例記錄在案的嬰兒出生時就有尾巴。

不過該份報告並未提及割除尾巴的動機，也未詳細說明手術細節，只表示手術沒有引起併發症，男嬰的健康狀況良好。此外，術後分析指出，醫療團隊發現尾巴是由無骨組織組成，末端連接的肉球同樣由脂肪和胚胎結締組織組成，沒有任何軟骨或骨骼。