大陸浙江一名53歲武姓男子日前驚覺下體破皮，並且伴隨灼熱感，沒想到前往醫院就診後竟被斷定是化學燒傷，武男隨後又出現呼吸功能異常、腎功能損傷，醫師懷疑他中毒。事後家人報案，警方調查結果卻讓眾人跌破眼鏡，原來一切都是武男妻子下的毒手。

綜合陸媒報導，家住浙江紹興的武男平常和妻子關係不睦，沒想到對方不知從何時開始起了殺心，竟偷偷以「百草枯」浸泡武男的內褲，接著再將內褲曬乾，試圖毒殺親夫。

據悉百草枯是一種劇毒，一小口就足以致命，但也因為無色無味，所以不易察覺。一般來說，沒有傷口的皮膚接觸百草枯時，因為皮膚吸收量小，只要即時清洗，不會引起中毒。

不過因為生殖器的皮膚最薄又布滿血管，加上清洗不易，導致武男穿上「毒內褲」後，除了灼傷陰囊部位的皮膚，還透過黏膜和皮膚滲入體內。

所幸武男及時察覺不對勁，火速就醫，雖然一度在轉院過程中出現中毒反應，不僅肺功能急遽下降，腎功能也受損，但總算在器官衰竭之前被救回一命，但他的肺部纖維化，恐對日後生活有長期影響。

消息一出，大陸網友們紛紛留言驚呼「有這樣一個有文化、有知識的妻子，不知是悲還是喜呀！唉，問世間情為何物」、「用如此方式，相當於想殺人於無形之中」、「這位人妻根本是要斬草除根啊」。