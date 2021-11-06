說起數學，就會想到網路上一句無厘頭的毒雞湯：「人生也許會背叛你，但是數學不會——數學不會就是不會。」日前就有網友透露，偶然間發現數學系的室友課本很薄，讓他不禁好奇「數學系是否為最好念的科系？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《Dcard》PO文透露，之前看到眾人討論文理醫哪個科系念起來最辛苦，不少人PO出主修科目的課本，每本厚的跟磚頭一樣，讓他心有戚戚焉，沒想到近日卻意外發現數學系室友的主修課本竟然出乎意外的薄，「整本書才300多頁，而且是兩個學期的用書。相較之下，文學院光是一學期的用書就是這本的三倍厚了，落差好大！」讓他不禁錯愕直呼「數學系是不是念起來最輕鬆的科系啊？」

貼文一出隨即掀起熱議，更釣出一票數學系網友開炮，「每個科系都有難度好嗎，數學符號意義定理你覺得很容易懂？很好讀？」、「一題由20幾個英文單字組成的題目，花一天想也是很常發生的事，然後一個禮拜要寫20幾題這種題目，歡迎試試」、「別的科系還可以用語言來表達，數學系：每個單字我都看得懂，但變成句子我就不知道在說什麼了」、「大概就是課本300多頁，裡面其中一題就寫了30多頁計算紙」。

另外，也有眼尖的網友發現該書的作者是奧地利裔美國籍數學家「沃爾特·魯丁」（Walter Rudin），紛紛群起哀號「Rudin被你說成很簡單的樣子」、「就是因為Rudin，讓我從此看到薄的原文書都會怕」、「看來是一位還沒被Rudin高微電過的人呢」、「這本書超難念的，裡面一堆覺得跟常識一樣的東西，卻超難寫出證明」。