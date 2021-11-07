吃到胖成一顆球了！國外有不少家庭過萬聖節時，會在門口擺放南瓜燈，做為應景用的裝飾品。一名網友分享美國街景照，指不少家庭在門外放南瓜燈，而這些南瓜卻變成松鼠的大餐，他也拍下松鼠狂嗑南瓜的模樣，只見牠們吃飽喝足後，各個胖得像一顆球，讓人直呼太可愛。

國外網友@10en_tarihen在推特分享照片，表示萬聖節期間，美國不少家庭會在屋頂或門口擺放南瓜當裝飾，「沒想到全變成松鼠的自助餐，整個小鎮都是肥松鼠」，畫面中可見松鼠們霸佔在南瓜上不斷狂啃，每一隻吃飽後，都胖得像一顆球。

超萌照片曝光後，吸引11萬人按讚，不少人笑著說「這根本是自助餐吃到飽！」、「萬聖節對松鼠來說，根本是過年吧！南瓜想吃多少就有多少」、「松鼠可能還會困惑『為何每年這個時候，城市裡都會長出南瓜』」、「全鎮都是松鼠的buffet」。

不過松鼠雖然可愛，但數量過多，也可能危害生態平衡，台灣大安森林公園就面臨此窘境，大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷表示，該公園去年12月統計松鼠約573隻，由於牠們繁殖能力強，且公園內缺乏天敵的因素，使松鼠數量越來越多，目前總數恐達上千隻，公園裡許多苦楝樹都被松鼠啃咬到死亡，衝擊生態平衡，讓維護單位傷透腦筋。