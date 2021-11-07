珠寶在現代多用於裝飾，但古代可能有其他用途。以色列考古團隊先前在中部城市亞夫內，挖掘出世界上最大的古代酒廠，歷史可追溯到拜占庭時代，另外還發現一枚紫水晶金戒指，當時被古人認為有防止喝醉的功效。

根據《Live Science》報導，考古學家日前在城市亞夫內（Yavne），挖掘到一座大型葡萄酒廠，時間可追溯至拜占庭時代，約西元330年至西元1453年左右，在當時可能擁有主導地位，以色列古物管理局（IAA）表示，該酒廠應該是那時期最大的葡萄酒生產商，向古以色列及其他地區出口優質葡萄酒。

另外，考古學家還在酒廠內存放酒罐的倉庫附近，發現一枚鑲有紫水晶的黃金戒指，而酒廠裡為何會出現紫水晶金戒，古代珠寶學博士戈拉尼（Amir Golani）表示「這種寶石具有許多優點，包括防喝醉及宿醉」，聖經裡記載，紫水晶是大祭司胸牌上的12種石頭之一，因此經典中記載的美德都與紫水晶有關。

戈拉尼博士也提到，紫水晶在希臘語中是「不醉」的意思，而戒指的擁有者，應該是地位高的富人，戒指款式中性，無論男女都可配戴。雖然這枚戒指是在7世紀被埋起來，但早在3世紀，羅馬時期就已流行配戴鑲有紫水晶的金戒指，認為戒指的出現時間可能更早，之後被人們傳承數百年。

以色列古物管理局主管哈達德（Elie Haddad）表示，當時的人會將戒指戴在手指上，認為這樣喝酒就不會醉，不過他們仍不確定，戒指主人配戴它來到酒廠，是為了防止喝醉，還是要彰顯自己的財富和聲望，「在挖掘的過程中，我們發現當時人們生活的軌跡，令人感到興奮」。