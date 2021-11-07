靠手勢獲救！美國北卡羅來納州一名16歲失蹤少女，日前被歹徒強行擄走，並開車載她前往其他地方，劫持途中，少女在車窗邊比出TikTok熱門求救手勢，路人發現後看懂意思，趕緊報警，少女才得以獲救。

根據《商業內幕》報導，北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）一名16歲少女，本月2日與父母失聯，家人焦急的向警方求助，直到4日，少女在470英里外的肯塔基州被發現，當時警方接獲路人報案，指前方車輛有一名女乘客，不斷比出求救手勢「540」，警方因此立刻前往查看。

警方調查後發現，少女被61歲男子布里克（Herbert Brick）挾持，載著她東奔西跑，期間還拍攝少女的不雅照，而少女趁歹徒不注意時，在窗邊比出TikTok熱門求救手勢，所幸被其他車主發現，少女才得以獲救，布里克最終被依「非法監禁」和「持有未成年人不雅照」罪名逮捕。

而事件曝光後，少女使用的求救手勢再次爆紅，此是用3種手勢組合而成的求救信號，首先攤開手掌，再將拇指往內勾，比出類似數字4的手勢，之後收起所有手指，並壓住拇指，形成握拳狀，傳遞出「家庭暴力」、「需要幫助」的意思。求救手勢教學影片原本就在TikTok被廣泛傳播，如今又再次受到關注。

而這個求救手勢是由加拿大婦女基金會所發起，希望藉此幫助受虐者，以簡單的手勢對外求助，而該基金會提到，受到新冠疫情的影響，受害者與施虐者待在家的時間更長，全球家暴發生率也隨之上升，根據聯合國指出，在疫情期間，家暴事件增加20%以上，不過此手勢尚未全球通行，台灣民眾若遇到家暴，可撥打110報警或113保護專線。