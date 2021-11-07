英國一名女子5年前肩膀曬傷後，皮膚就變得很乾燥，而且曬傷狀況一直未好轉，皮膚還長出紅斑，蔓延到全身，求助皮膚科醫師後，才知道自己罹患乾癬，而且永遠無法治癒，奇怪的外型讓她感到自卑，如今她懂得正視自己的病情，更露出全身紅斑照，希望以此讓更多人認識這種疾病。

根據《每日星報》報導，現年25歲的克萊兒（Claire Spurgin），2016年肩膀曬傷後，隔了好幾天，曬傷狀況都未痊癒，皮膚還變得越來越乾燥，身體開始出現紅斑，克萊兒嚇得趕緊就醫，皮膚科醫師起初也不清楚原因，誤以為是蟲咬，開了藥膏給她抹，但病情仍未獲改善，紅斑甚至蔓延全身，經過1年後，克萊兒才被診斷罹患「乾癬」（Psoriasis），曬傷就是發病誘因。

克萊兒經過治療後，雖然皮膚有獲得好轉，但卻很常復發，使全身布滿紅斑，由於目前還沒有治癒乾癬的方法，因此克萊兒只能透過保養控制病情，還有進行UVB紫外線的光照治療（Light Therapy），為了能夠緩解疼痛和搔癢，克萊兒還有嚴格的護膚程序，「我睡醒後不能馬上起身，必須做好保養步驟，使用特定的潤膚霜」。

而克萊兒患病時僅19歲，當時她很在乎自己的外表，被診斷出罹患乾癬時，讓她難以接受，甚至變得很自卑，而且治療只能緩解她的症狀，一旦停止後就會復發，她的心情也因病情而起伏不定，讓克萊兒身心俱疲，不過如今她已漸漸懂得接受自己，「我學會如何舒緩我的皮膚，我對自己的外觀很滿意」。

克萊兒也在IG上分享自己的照片，起初很多人誤以為她是被蟲螫、蛇咬，甚至是種草莓，還有人會問她「為何不接受治療」，讓克萊兒感到相當尷尬，「但現在我明白了，他們只是好奇，甚至是完全不知道有這種病」，而她也將自己的故事分享社群平台，希望讓更多人知道什麼是乾癬。

根據《台灣乾癬協會》指出，乾癬俗稱「銀屑病」，是一種常見的慢性皮膚發炎與角化性疾病，並不會傳染，患者的頭皮、臉、身體及四肢容易長出紅色脫屑斑塊，而且會反覆出現，多數人終身無法治癒，而且外界對此瞭解不多，看到紅斑後，常以為是傳染性皮膚病，因此不敢靠近他們，使患者承受很大的心理壓力與社交困擾，目前病因仍在研究中，遺傳、外傷、感染、壓力、藥物及內分泌都可能是發病誘因。