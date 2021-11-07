網紅高加索犬「蒜頭」過去曾因為「趴櫃檯找獸醫理論」一舉爆紅，沒想到今（7日）凌晨飼主卻在粉專《毛手毛腳》發布噩耗，指蒜頭2點40分突然猝逝，讓許多粉絲震驚悲慟不已。

年僅7歲的蒜頭身高176公分、體重80公斤，過去曾被棄養在中途之家，經歷3任飼主，最後才來到現任飼主王玉玦家中。然而一開始蒜頭脾氣十分暴躁，並且對人類充滿敵意，但在王玉玦長時間的陪伴和愛的教育之下，戾氣全失，不僅找回了笑容，性格也變得更加溫柔，尤其特別喜歡「漂亮女生」。

事實上，蒜頭粗曠的外表之下，藏著一顆溫暖的心，對待家中其他的寵物，包括眾多的貓主子、黃金獵犬、烏龜等，都相處融洽，就像個暖心大哥一樣和藹可親。王玉玦過去就曾提到，「蒜頭跟動物相處都非常好，完全不會兇人家，只會一直要找人家玩。」

2018年時，蒜頭更因一段「趴櫃檯找獸醫理論」的影片在網路上爆紅，只見牠伸出兩支前肢趴在櫃台上，氣噗噗的對著獸醫大聲咆哮，只因為不爽稍早前被眾人壓制打針，但獸醫也不甘示弱不斷回嘴，蒜頭最後罵累了便悻悻然掉頭離開，一人一汪的幼稚互動，看得網友們啼笑皆非，蒜頭也因此收獲一票死忠粉絲。

沒想到今天凌晨2點40分左右，蒜頭突然一陣吠叫後，就倒地不起，之後便沒了心跳，讓王玉玦一家痛徹心扉，完全不知道是什麼原因。不少喜愛蒜頭的粉絲聞訊後也悲慟不已，崩潰直呼「怎麼這麼突然」、「前兩天不是還好好的」，不過粉絲們也很感謝蒜頭這些年來帶給大家的療癒和快樂，並且對飼主一家暖心喊話，希望飼主們節哀順變。

面對蒜頭的驟逝，王玉玦在個人臉書痛心PO文寫道「媽媽的阿蒜，你是最棒的！我真的很愛你，大家都愛你。阿蒜帶著阿母的愛，華麗轉身，去彩虹橋玩耍了，阿母會很想你，我的阿蒜，我失去你了。」