人怎麼跑進去的？美國紐約州一間戲院牆裡，近日出現詭異的聲音，似乎有人在裡面求救，戲院員工發現後趕緊報警，消防人員到場救援，將牆壁打破後，驚見裡面有一名裸男，讓眾人看了非常驚訝。

this guy messed up big time. gotta be wearing pants at least for this https://t.co/sUjbE7jCve — CIA 🌱 (@canderaid) November 6 2021

根據《BBC》報導，紐約州雪城市（Syracuse）的「地標戲院」（Landmark Theatre）近日傳出詭異事件，一名戲院員工經過廁所旁時，發現旁邊一面牆裡，竟傳出微弱的求救聲，還有敲打牆壁的聲音，認為牆裡應該有人，因此趕緊聯繫雪城市消防局（Syracuse Fire Department）。

警消人員到場後，用鎚子擊破牆面，發現裡面竟躲了一名全裸的男子，讓眾人看了非常吃驚，男子隨後被送往當地醫院治療。地標戲院負責人英塔列塔（Mike Intaglietta）表示，「本週有看過這名男子，在戲院附近徘徊，但我的員工之後就沒看到他，以為他已經離開，我不知道他是進來取暖，還是借用廁所」。

雪城消防局副局長凱恩（John Kane）提到，男子原本應該在天花板通風管裡爬行，之後不小心摔了下來，便困在廁所旁的牆裡，時間長達2、3天，不過男子似乎患有精神疾病，因此不會起訴他，或是公佈他的身份。