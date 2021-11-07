現代人生活步調緊湊，閒暇時喜歡品嚐美食紓壓，但是不只人類愛吃，許多動物對於食物的執念也很深，尤其是日本海生館這兩隻斑海豹，面對眼前的美食看得到吃不到，滿腔的怨念竟讓牠們進化成「雙足動物」，站得直挺挺的，在人群之中毫無違和感。這幕奇葩畫面曝光後網友全驚呆了。

一名日本網友昨（6日）在推特帳號「@miiya05」PO出一張斑海豹的獵奇照片，畫面中可見，當時遊客們正興致高昂的觀賞海獅餵食秀，沒想到身後的玻璃櫥窗卻出現兩位不速之客。只見兩隻斑海豹隔著透明櫥窗，眼巴巴的看著海獅進食，自己卻看得到吃不到，嫉妒指數突破天際。

不過最讓眾人震驚的是，這兩隻吃貨海豹竟然用鰭足撐起身體，直挺挺的站在櫥窗面前，加上一臉氣噗噗的哀怨表情，乍看之下就跟人類沒兩樣，尤其櫥窗前站了不少遊客，斑海豹站在人群之中毫無違和感。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這是什麼時尚站姿」、「太超現實了」、「表情100分」、「斑海豹的眼神很有戲」、「看來斑海豹最終會進化成雙足行走」、「別躲了！工讀生快點出來喔」、「牠們氣到站起來了」。