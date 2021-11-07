眾所皆知，橘子富含豐富的維他命C，是天然的美容護膚珍品，而秋冬季節正是橘子產季，橘子的酸甜口感，擄獲不少大小朋友的味蕾。日前就有網友透露，原先買了一袋橘子，但因為酸到難以下嚥，就將橘子放到地上滾一滾，沒想到瞬間變超甜，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》PO文透露，日前買了一袋橘子，約莫十幾顆，沒想到連續剝了兩顆之後竟然都酸到難以下嚥，公司同事得知此事便建議他將橘子放在地上滾幾次，表示這樣會比較甜，於是他當天晚上就抱持懷疑心態進行實測，「結果真的變甜了！雖然不是到甜蜜蜜那種，但確實比較好吃、有甜味了」，不禁好奇問道「到底是湊巧還是真有神奇功效？」

貼文一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「小時候有聽說過這種事」、「我吃橘子之前都要先玩拋接遊戲，這是真的」、「真的啦！滾一滾會比較快軟」。

事實上，過去就有人實測，發現橘子在撞擊後會釋放出甜味，原理是橘子受到撞擊後，細胞遭到破壞，呼吸作用加速之下，本身就會釋放出乙烯產生催熟作用，藉此讓橘子裡的醣類釋放，甜度就會增加。

日本電視節目《新！生活好吃驚》也曾分享橘子的相關知識，只要準備一鍋40℃的熱水，將整顆沒有剝皮的橘子泡在熱水裡10分鐘，就會讓橘子果肉內的「檸檬酸」被熱水分解，當酸味被分解掉之後，橘子的甜味就會更加突出。

若想要追求更好的口感，就將泡過熱水的橘子，再泡進冰水裡，達到熱漲冷縮的效果，這樣一來，就能輕易將果肉表面的白絲去除，口感會更為爽口滑嫩。